Благодаря "народному спутнику" поддержка из космоса приносит результаты на поле боя. За 2 дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников провел рабочую встречу с волонтером Сергеем Притулой с участием представителей Министерства обороны и ГУР МО.

Об этом Резников сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, среди прочего, обсудили практические результаты беспрецедентного проекта, реализованного летом.

"Как все помнят, благодаря пожертвованиям украинцев силы обороны Украины получили доступ к информации из группировки спутников компании ICEYE. Один спутник полностью работает на нужды нашей обороны, еще почти два десятка привлекаются, когда есть необходимость. Когда в июне Минобороны предложило направить средства, собранные для приобретения байрактаров, на усиление средств космической разведки, мы ожидали качественного повышения способностей наших войск. Сейчас все наши ожидания полностью оправдались", - отмечает Резников.

Силы обороны Украины, прежде всего – боевые бригады ВСУ, уже некоторое время получают поток данных со спутников ICEYE. Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.

"По понятным причинам не могу раскрыть всех подробностей, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее обнаружили потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR) Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить средствами оптических спутников, а координаты "скрытого" были оперативно переданы для нанесения огневого поражения, в частности, в районе н.п. Новоселовки в Донецкой области", - отметил Резников.

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Также отмечается, что фактически только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками.

"Но главное - это помогает сохранить жизни наших воинов, которые бесценны. Что следует понимать по преимуществам, которые предоставляют спутники ICEYE? Во-первых, Украина получила возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR. Это принципиально увеличивает нашу способность выявлять и наносить поражение российским оккупантам. Спутники с технологией SAR становятся особенно актуальными осенью и зимой, когда плохая погода, облачность или снег. Для них нет разницы - день или ночь. Поэтому враг не скроется", - пишет украинский министр.

Во-вторых, именно наши военные определяют, откуда и когда получать нужные данные. Сейчас осуществляется систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке.

В-третьих, сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро. Российским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику.

Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех, кто принял участие в финансировании этой инициативы, команду Фонда Сергея Притулы - за ее воплощение, предпринимателя Максима Полякова - за очень важное содействие. Это реальный вклад в укрепление обороны Украины благодаря технологическому преимуществу. Ведь у российских войск таких возможностей нет", – добавляет Резников.

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"Я уже неоднократно отмечал, что мы сможем одолеть Россию только за счет качества нашей обороны. Именно поэтому я считаю этот проект своеобразным стартапом, который откроет двери для других амбициозных инициатив и решений. На встрече мы также обсудили другие потребности нашей армии, чтобы скоординировать действия на ближайшие месяцы. Есть несколько интересных идей, которые имеют потенциал стать народными проектами. Хочу еще раз поблагодарить все волонтерское сообщество за разностороннюю, мощную, компетентную поддержку наших воинов. Это настоящая синергия. Преимущество оборонного ведомства - в масштабе деятельности и системности процессов. Сила волонтеров - в мобильности, гибкости, отсутствия формальностей, которыми отягощен процесс расходования бюджетных средств", - говорится в сообщении.

По словам Резникова, за 5 месяцев Минобороны только по прямым контрактам с производителями передало в ВСУ более 500 тыс. бронежилетов. Благодаря ритмичной работе сформированы резервы более чем в 150 тыс. бронежилетов.

А в марте-апреле оперативная помощь граждан и бизнеса, аккумулированная через волонтерские структуры, была неоценима для обеспечения армии, численность которой значительно возросла. Так же нелинейные проекты, которые в дальнейшем могут оказаться на рельсах государства, иногда проще и быстрее запускать как народные инициативы.

"Когда героическая и профессиональная армия опирается на такой народ – победа Украины неизбежна", – резюмирует Резников.