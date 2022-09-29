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Вместо 19 млрд куб. м газа Украина накопит 14,5-15 млрд куб

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Вместо 19 млрд куб. м газа Украина накопит 14,5-15 млрд куб
Кабинет министров сократил планы по накоплению газа в подземных хранилищах. Если летом "Нафтогазу Украины" ставили задачу обеспечить наличие 19 млрд куб. м газа, то сейчас речь идет только о 14,5-15 млрд куб. м.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на правительственный портал.

"Правительство продолжает работать над обеспечением энергоресурсов. Сейчас есть почти 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля", - заявил премьер Денис Шмигаль на селекторном совещании 28 сентября.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что к началу отопительного сезона запланировано накопить 14,5-15 млрд кубов газа. Кроме того, есть договоренности по импорту определенного объема газа для создания резервного запаса, рассказал он.

На своем последнем заседании правительство выделило областям 562 млн грн субвенции на закупку дров. Этих денег должно хватить на закупку 400 000 куб. м древесины для жителей прифронтовых территорий. В общей сложности в течение отопительного сезона государство собирается реализовать 5 млн куб. м дров.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Пять кубов ******** бородатая бабушка Беня, я так понимаю?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Потрібно добавити, як ******* "слуги" -"ВПЕРШЕ". А що стосується ахметова, то я звичайно його не захищаю, але не відволікайте нарід ненавистю до ахметова, газом займається не Ахметов, а Беня, якого знають як Коломойського і фірташ, обидва друзяки Президента. Чому не написали, що українські суди знову пробачили на днях 2,9 мільярда гривні бідному Бені?
  • Старый зольдат
    И, что, с учётов отсутствия потребления промышленными регионами этого не хватит?
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