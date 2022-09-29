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Решаем проблему иранских беспилотников, - Резников

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Решаем проблему иранских беспилотников, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проблема иранских беспилотных летательных аппаратов находится в стадии решения.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже ее решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "шахедов", - сказал он.

"Наши научились их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в том числе к тем, которые боятся давать нам оружие, но у которых хорошая экспертиза. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением", - сказал Резников.

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Топ комментарии

  • Vlad Cheh
    У Ирана нет союзников, кроме кацапстана. Дайте нам дальнобойные авиационные крылатые ракеты на 2000км хотя бы, дозаправку или базы по дороге и мы сами до него долетим и ударим, он не так уж и далеко от нас. Разбомбим все заводы или общежития с персоналом этих заводов. Мы имеем право на эти атаки. И вам это выгодно, и Израилю, и другим арабам, так как совсем другое вероисповедание у иранцев. Тушки же где-то остались, в том числе и у стран Варшавского договора. Ну вот с них и пульнем тяжелой ракетой. И вообще не только по заводу будем бить, а по правительственным зданиями. И поставим ультиматум, чтобы разорвали военный союз с кацапами (понятно, что они в обмен на ядерку на это пошли, кацапы им все дадут для ядерного оружия или даже сами боеголовки, это факт).
  • As_BoDya
    мені так подобаєтся це крикуни з дивану, вирішите, де бюджет на це, і яка країна нам продасть 500-1000 машин евакуації?
  • Yuri Dubov
    І навіщо це розголошувати? Як же вони всі ********** нагадати про себе, про свою "важливість"...
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