Решаем проблему иранских беспилотников, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проблема иранских беспилотных летательных аппаратов находится в стадии решения.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже ее решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "шахедов", - сказал он.

"Наши научились их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в том числе к тем, которые боятся давать нам оружие, но у которых хорошая экспертиза. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением", - сказал Резников.

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