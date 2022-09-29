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Последствия применения РФ ядерного оружия "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", - Госдеп

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Последствия применения РФ ядерного оружия "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", - Госдеп
В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими".

Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, при планировании непредвиденных обстоятельств из-за потенциального применения ядерного оружия Россией против Украины, США "очень четко говорили о последствиях для РФ", если это произойдет.

"Мы говорили, что последствия для России будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими. Все это точно. Мы поддерживаем все это", — сказал Прайс.

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Он отметил, что россияне получали публичные и частные предупреждения о том, что в случае применения ядерного оружия "последствия будут реальными и экстраординарными".

Топ комментарии

  • Amber

    Из конфиденциальных источников сообщают и можно сделать предположение, что в случае применения Россией ЯО в Украине НАТО не пойдет на такой же ответ с использованием ЯО. Это будет продиктовано гуманитарными соображениями. Тем не менее, в течении одной ночи в Москве будут полностью уничтожены крылатыми ракетами "Томагавк" центры принятия решений:

    - Министерство обороны РФ,

    - Штаб-квартира ФСБ на Лубянке,

    - Штаб-квартира ГРУ,

    - Дом Правительства РФ (белый дом),

    - Главный корпус администрации президента РФ,

    - здание Государственной Думы РФ,

    - здание Совета Федераций РФ,

    - Командный пункт стратегических войск (бункер),

    - Телебашня и ТЦ Останкино,

    - резиденция президента РФ в Ново - Огарёво

    Более того, есть еще одно и не менее страшное оружие по силе воздействия на людскую популяцию без уничтожения здоровых людей и всего живого - электромагнитная бомба. Сегодня это самое засекреченное оружие на планете. Если его доставить крылатой ракетой в Москву, то выйдут из строя все чипы. Это значит, что город погрузится мгновенно во мрак без связи и движения. Весь транспорт встанет (кроме Волг, Москвичей и Жигулей 70-х годов), все электростанции, вся связь, как мобильная, так и стационарная, отключатся без шансов восстановиться. Погибнут только люди в больницах, где запасные генераторы тоже работают на чипах, а также те, кто критически зависит от медоборудования дома. Встанут все насосы отопления и водоснабжения. Город просто умрет через 3-4 дня. Если зимой, то раньше. Даже воевать будет не с кем и вся власть России окажется голым королем. Это оружие намного ужаснее, чем ядерное. Такого оружия нет у России, но оно есть у НАТО. Путин не с теми затеял опасную игру - кто кого. Ему б еще с марсианами повоевать. Посоветуем Вове прочитать фантастический роман Герберта Уэллса "Война миров".

    После этого у Москвы будет выбор - либо начинать 3-ю мировую ядерную войну без победителя либо подписать Акт о капитуляции и демилитаризации с гарантией НАТО о прекращении военных действий против России. Учитывая тот существенный психологический фактор, что все преступники трусы, Москва не пойдет на ядерный конфликт с НАТО. Через несколько недель регионы взбунтуются и от России останутся одни воспоминания. Замечательный актер и поэт Леонид Филатов был несказанно прав:

    "На свете нет ужаснее напасти,

    Чем идиот, дорвавшийся до власти".
  • Дмитрий 297cdebe
    Немцы и особенно японцы в 40-е таким же были

    Это как эпидемия шизофрении
  • Sophia-Maria Duglass
    Слова дагестанской женщины полетели почти что по всему миру.

    Она кричала, "не трогай моего ребёнка, не будет он ехать воеват в Донбассе, скажи мне, КТО НАПАЛ НА НАС? "
    Кто напал на нас?
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