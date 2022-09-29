Россия, проводя псевдореферендумы на оккупированных территориях, стремится навязать Украине условия мирного соглашения, - Бербок
Во время этих "фиктивных референдумов людей под прицелом оружия вывозили из их квартир и с рабочих мест", принуждая их отдать голоса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Это полная противоположность свободного и справедливого голосования, заявила Бербок в Берлине.
Она обвинила РФ в стремлении навязать Украине мирное соглашение на своих условиях. Но пока на оккупированных территориях диктует свою волю Россия, граждане там не находятся в безопасности и не свободны, подчеркнула министр.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.
23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".
"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции. Подобные заявления были выпущены десятками стран.
В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.
28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.