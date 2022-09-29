Порошенко призвал союзников передать Украине зенитные ракеты и истребители F-16 в ответ на угрозы Путина

Петр Порошенко в эфире американского телеканала MSNBC заявил, что западные союзники должны передать украинской армии более мощное оружие в ответ на ядерный шантаж Путина.

Слова Порошенко цитирует пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Do not ignore the Putin threat." @poroshenko shares his thoughts on why the West should apply more pressure to Russian leader Vladimir Putin.@jdbalart @MSNBC pic.twitter.com/ASoho4Ahqv — José Díaz-Balart Reports (@JDBalartMSNBC) September 27, 2022

"Если мы будем держать единство, если мы будем сильными, то сила - это именно тот язык, который понимает Путин. Если будет единство и солидарность с Украиной, если мы получим больше оружия от наших западных союзников, это точно приведет к результатам", - подчеркнул Порошенко.

"Не игнорируйте угрозу Путина, воспримите это серьезно. Это должно побуждать нас к новым шагам по усилению давления на Путина. Я говорю о поставках оружия, об эмбарго и санкциях. Я говорю о том, что нам нужно более мощное оружие. После всех событий последних дней нам обязательно нужно иметь доступ к реактивным истребителям, к зенитным ракетам. И именно F-16 однозначно даст эффект и прекратит российское присутствие в украинском небе", - убежден пятый президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская артиллерия уничтожила дивизион вражеских РСЗО "Ураган". ВИДЕО