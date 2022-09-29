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Удар россиян по Днепру: спасатели обнаружили тело еще одного ребенка

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Удар россиян по Днепру: спасатели обнаружили тело еще одного ребенка
В результате российского удара по Днепру известно уже о 4 погибших, из них - 2 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"О таком трудно сообщать… На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка", - говорится в сообщении.

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Резниченко добавил, что на сейчас ночная вражеская атака унесла четыре жизни: "Россияне убили двух взрослых и двух детей - 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Это невозможно простить…".

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Топ комментарии

  • Константин Иванов e1b14557
    Мрази! Все здохнете!
  • Дмитрий 297cdebe
    О чем говорить если они с БТР машины расстреливали для "развлечения"
    На второй день вторжения причем
  • shana
    Твари свинорылые, все здохнете на нашей земле. бедные детки
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