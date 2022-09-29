"Договоры" о "вступлении" оккупированных украинских территорий в РФ подпишут 30 сентября, - Песков
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Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания "договоров о вступлении" оккупированных украинских территорий в состав РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
По словам Пескова, "церемония" состоится 30 сентября в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Ее начало запланировано на 15:00.
Ожидается, что будет провозглашено о "присоединении" оккупированных частей Донбасса, Луганской области, Херсонской и Запорожской областей.
Песков добавил, что в Кремле во время "церемонии" состоится "объемное выступление" президента РФ Владимира Путина.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ получили приглашение на мероприятие в Кремле при участии Путина, которое должно состояться в пятницу, 30 сентября, в 15:00.
Также на Красной площади в Москве установили сцену для митинга в честь присоединения.