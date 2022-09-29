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"Договоры" о "вступлении" оккупированных украинских территорий в РФ подпишут 30 сентября, - Песков

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"Договоры" о "вступлении" оккупированных украинских территорий в РФ подпишут 30 сентября, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания "договоров о вступлении" оккупированных украинских территорий в состав РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

По словам Пескова, "церемония" состоится 30 сентября в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Ее начало запланировано на 15:00.

Ожидается, что будет провозглашено о "присоединении" оккупированных частей Донбасса, Луганской области, Херсонской и Запорожской областей.

Песков добавил, что в Кремле во время "церемонии" состоится "объемное выступление" президента РФ Владимира Путина.

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Ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ получили приглашение на мероприятие в Кремле при участии Путина, которое должно состояться в пятницу, 30 сентября, в 15:00.

Также на Красной площади в Москве установили сцену для митинга в честь присоединения.

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Топ комментарии

  • Роман Пиляшенко bbd485ff
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  • Espresso Coffee
    Вот за что люблю Кучму, так за его далновидность.
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  • Валентина Саюн c856325a
    Звільнено 6 селищ поблизу Лимана,сам Лиман в напівкільці, а вони про фейкові вибори Кому що,а кацапам брехня
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