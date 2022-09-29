РФ перебросила 80% своих сил из-под границы с Финляндией и государствами Балтии для закрытия дыр в Украине, - Foreign Policy

Россия закрывает образовавшиеся в результате военных поражений "дыры" в своих силах на поле боя в Украине за счет группировки в Северной Европе.

ъКак сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Foreign Policy.

По словам трех высокопоставленных представителей Министерства обороны Европы в этом регионе, уже переброшено 80% группировки из 30 тысяч российских военнослужащих.

"Сокращение, которое мы наблюдаем в этом регионе за последние семь месяцев, очень значительно", - сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны одной из северных стран.

Чиновник подчеркнул, что воздушная мощь России в регионе не изменилась и что Северный флот России на Кольском полуострове остался относительно нетронутым.

Но Россия перебрасывает высокотехнологичную военную технику, в том числе зенитные системы и ракеты вместе со своими войсками.

Сообщается, что Россия, похоже, убрала несколько зенитных комплексов С-300 из-под Санкт-Петербурга. Один район базирования ракет в регионе, где дислоцируется 500-й зенитно-ракетный полк России, оказался полностью заброшенным.

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"Причины двоякие и достаточно простые. Эти силы использовались для создания достаточной боевой мощи в начале вторжения в феврале. Поскольку российские войска несли большие потери на театре военных действий, их приходилось заменять (и) восстанавливать во время боя", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Нынешние и бывшие представители Министерства обороны США и Европы в беседе с Foreign Policy подчеркнули, что Россия остается долгосрочной угрозой для региона, особенно для стран Балтии, и что они ожидают, что Москва восстановит свою военную мощь в российском Западном военном округе в долгосрочной перспективе независимо от того, как пойдет война в Украине.

"Они бросили в Украину почти все, что у них было. Но это очень узкий способ анализа угроз. Непосредственная прямая военная угроза (Балтийскому региону) пока явно невелика, потому что у наших границ нет профессиональных войск. Но это не значит, что Россия не опасна", - сказал генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.

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