В Мариуполе раздались взрывы, в районе завода "Азовмаш" поднялся столб дыма, - Андрющенко

Во временно захваченном российскими военными Мариуполе раздались взрывы.

Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Из города сообщают о серии слышных взрывов из разных частей. Левобережный, Приморский и Кальмиусский районы. На разминирование не тянет. Одновременно в районе завода "Азовмаш" в небо после громких взрывов поднялся столб дыма. Детали выясняем. Есть сдержанный оптимизм", – написал Андрющенко.

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