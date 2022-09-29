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Россияне не пропускают в Латвию около 1000 беженцев с оккупированных территорий Украины, - Гайдай

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Россияне не пропускают в Латвию около 1000 беженцев с оккупированных территорий Украины, - Гайдай
На пункте пропуска Бурачки в Псковской области России уже 4 дня не выпускают граждан Украины, пытающихся уехать в Латвию.

Об этом сообщил в телеграме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"На пункте пропуска Бурачки в Псковской области россияне уже 4 дня не выпускают граждан Украины, которые хотят уехать. В очереди собралось около 200 машин. Люди, среди которых инвалиды и маленькие дети, находятся в ужасающих условиях", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, об этом ему через чат-бот сообщили сами беженцы, которые пытаются выехать из оккупированных населенных пунктов Украины через территорию России.

Гайдай добавил, что в очереди этого пункта пропуска ждут почти 1000 граждан. Люди боятся, что после оглашения результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Sander
    Сподіваюсь що через територію рашки вони поперлись тільки через відсутність інших можливостей. Інакше мають те що мають...
  • rejestrowyj bazil
    А коли московія поводилась якось по-іншому. Нажаль, завжди.
  • Vitaliy Sander
    По перше ми, не вони. І шкодити цивільним, якими б гнилими вони не були, допустимо лише як наслідок диверсії на критичних для перемоги об'єктах. І аж ніяк не дітям. Цей віч, який ви так описуєте, вилізе боком далеко не одразу. Тож взагалі не бачу ніякої стратегічної користі в нинішній війні. Лишатись на території рашки, це великий ризик бути мобілізованими або опинитись за гратами і під тортурами для мужиків, для всих інших є шанс переселення за тисячі кілометрів в сибір або взагалі пропасти безвісти з невідомих причин.
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