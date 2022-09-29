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НАТО после утечек на "Северных потоках": Умышленная атака на критическую инфраструктуру встретит решительный ответ

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НАТО после утечек на "Северных потоках": Умышленная атака на критическую инфраструктуру встретит решительный ответ
После нескольких утечек на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" НАТО обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Повреждение газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую обеспокоенность НАТО.

"Вся имеющаяся сейчас информация указывает на то, что это является результатом умышленных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследования, проводимые с целью определения происхождения вреда", - говорится в заявлении.

Члены Альянса напомнили о своем обязательстве быть готовыми к принудительному использованию энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами, сдерживать их и защищаться от них.

"Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру членов Альянса встретит объединенный и решительный ответ", - говорится в заявлении.

Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    Пошкодження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння НАТО - це основне, ще треба було уточнити глибину...
  • Kare Resa
    Атака на критичную структуру НАТО уже произошла. Путин уже объявил войну Западу, сжигает последние мосты - взорвал газопровод, в ближайшее время взорвет газопровод, проходящий через Украину, грозит устроить коллапс энергосистеме Европы, грозит ядерным ударом. Развязал кровопролитную войну в центре Европы, в Украине. Он сам не остановится. Его необходимо остановить. Нельзя терять время, необходимо усилить санкции, военную помощь Украине, ввести войска НАТО в Украину. НАТО превентивно не готово ничего делать ибо ссыкуны
  • cimbitep
    одні заяві. грозні, правильні, суворі...та зовсім порожні, не підтверджені жодною дією.
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