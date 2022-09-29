Три российских истребителя Су-30 переброшены на аэродром "Барановичи" в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"

На белорусский аэродром "Барановичи" прилетели три российских истребителя Су-30. Последние прилеты истребителей ПКС РФ в Беларусь фиксировались в конце марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Сегодня в воздушное пространство Беларуси вошли три многоцелевых истребителя Су-30СМ ПКС РФ, которые совершили посадку на аэродроме "Барановичи". Стоит напомнить, что последние перелеты российских истребителей между Россией и Беларусью были в конце марта. К тому времени самолеты покидали нашу страну (Беларусь - Ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть оставшихся в Беларуси самолетов служат для тренировки новых пилотов ПКС РФ.

По данным мониторинговой группы, в октябре этого года ожидались поставки второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь.

"Но сегодня прилетели истребители не с завода, а стоящие на вооружении ПКС РФ с регистрационными номерами RF-81772, RF-81760 и RF-81758", - отмечают там.

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