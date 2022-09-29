Россия гатит по Черниговщине и Сумщине, за час - 55 взрывов, - ОК "Північ"

Днем 29 сентября Россия нанесла новые удары по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины. Всего за один час зафиксировано 55 взрывов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Около 12:00-13:00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (прилеты, предварительно со ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны России в районе Сосновки и в район заказника "Шалигинский". ... Еще 10 прилетов (вероятно, миномет 120 мм ) зафиксировали наблюдатели около 12:20-13:10 в направлении Сеньковки", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет.

По предварительным данным, россияне попали в животный комплекс в Сосновке и повредили ЛЭП.

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