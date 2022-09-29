Зеленский и Дуда обсудили "референдумы" на захваченных РФ территориях
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.
Собеседники сошлись во мнении о необходимости мощной консолидированной реакции мира на незаконные действия РФ, которые разрушают основы международного права. Были обсуждены конкретные шаги и меры, над которыми стороны будут работать в этом контексте.
Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за мощную поддержку Украины, высказанную во время выступления на открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также за четкую позицию Польши по непризнанию так называемых референдумов.
Главы государств также предметно обсудили вопросы военного и оборонного сотрудничества.
Зеленский поздравил Польшу с официальным открытием газопровода Baltic Pipeline. "Это – выдающееся событие для развития безопасности и укрепления энергонезависимости всего региона", – отметил он.
Президент Украины также отметил уменьшение очередей на украинско-польской границе и отметил важность дальнейших усилий для увеличения пропускной способности соответствующих пунктов. По его словам, украинская сторона заинтересована во внедрении совместного погранично-таможенного контроля на всех пунктах пропуска и ускорении работы над двусторонним соглашением в данной сфере.