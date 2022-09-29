"Энергоатом" опровергает информацию о возгорании на энергоблоке №2 Запорожской АЭС

НАЭК "Энергоатом" не подтверждает информацию, появившуюся в некоторых телеграм-каналах, о возгорании на энергоблоке 2 Запорожской атомной станции (ЗАЭС).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 15:40 29 сентября 2022 г. на энергоблоках Запорожской АЭС не зафиксированы пожары и возгорания", - отмечают в пресс-службе "Энергоатома".

"В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о пожаре на втором энергоблоке ЗАЭС. Официально информируем, что это не соответствует действительности. По состоянию на 15:40 29 сентября 2022 года на энергоблоках Запорожской АЭС не зафиксированы пожары и возгорания", - говорится в сообщении.

"Мы предполагаем, что указанная недостоверная информация появилась в результате следующего события. Периметр вокруг ЗАЭС - заминирован находящимися на станции российскими военными. Уже было шесть случаев, когда эти мины взрывались из-за диких кабанов, собак, лис. Сегодня на периметре произошел очередной взрыв - на линии подачи напряжения на азотно-кислородную станцию ​​от энергоблока № 6. В результате взрыва линию повредило, из-за скачка напряжения произошло короткое замыкание одного из трансформаторов напряжения на энергоблоке № 6 с незначительным задымлением. По соображениям безопасности вызвали пожарный расчет, но задействовать его не пришлось, поскольку в этом не было необходимости", - добавляют в "Энергоатоме".

Итак, как отмечается, самую большую опасность представляет заминированный рашистами периметр станции и подходы и подъезды к ней. Гарантировать полную безопасность ЗАЭС и вокруг можно только одним способом - созданием зоны безопасности, деоккупацией станции и возвращением ее под контроль государства Украины.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщали о внештатной ситуации на ЗАЭС – возгорании на блоке №2.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

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8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.

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25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключено от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Впрочем, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.