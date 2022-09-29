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Более 400 танков, 700 бронемашин и 170 артиллерийских систем разных типов покинули россияне во время отступления, - Восточная группировка

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Более 400 танков, 700 бронемашин и 170 артиллерийских систем разных типов покинули россияне во время отступления, - Восточная группировка
Вооруженные силы Украины собрали более тысячи единиц трофейной техники и вооружения, покинутых российскими войсками во время отступления.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, отвечая на вопрос сколько техники ВСУ получили благодаря "российскому ленд-лизу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я бы его назвал не ленд-лизом. Ленд-лиз - это положительная коннотация. США помогали во время Второй мировой войны и нам будут помогать. А я бы сказал, что это - начало выплаты контрибуции и репараций со стороны этих извергов. Думаю, это правильнее позиционирование. Они нам уже выплатили более 400 танков, 700 бронемашин и 170 артиллерийских систем разных типов", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Та відчепіться ви вже від тої Німетчини. Німці українцям нічого не винні. А таки постачають САУ, автомобілі і інші ніштяки.
    В Україні принаймні два танкових заводи - Харківський і Львівський. Чому ніхто не питає скільки при Зєлє з їх воріт вийшло хочаб розконсервованих танків? Нє, до німців доїбатися простіше.
  • Да-это-я
    це не контрибуція і не репарації! це не ленд ліз!
    Це здобутки армії України, що нищить окупантів!
    Не треба плутати божий дар з я єчнею!
  • Огусто
    Побільше б так. Не так, що б нам залишили, а так, що б тікали падлюки.
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