Более 400 танков, 700 бронемашин и 170 артиллерийских систем разных типов покинули россияне во время отступления, - Восточная группировка

Вооруженные силы Украины собрали более тысячи единиц трофейной техники и вооружения, покинутых российскими войсками во время отступления.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, отвечая на вопрос сколько техники ВСУ получили благодаря "российскому ленд-лизу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я бы его назвал не ленд-лизом. Ленд-лиз - это положительная коннотация. США помогали во время Второй мировой войны и нам будут помогать. А я бы сказал, что это - начало выплаты контрибуции и репараций со стороны этих извергов. Думаю, это правильнее позиционирование. Они нам уже выплатили более 400 танков, 700 бронемашин и 170 артиллерийских систем разных типов", - сказал он.

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