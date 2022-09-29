За отказ от участия в псевдореферендумах оккупанты выселяли жителей Запорожской области из домов, - Минобороны

С 23 по 27 сентября в оккупированных украинских населенных пунктах "мобильные группы участковых избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных военных РФ вручали прохожим бюллетени и вносили их в списки участников голосования.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга 29 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегали к выдворению гражданского населения из собственных домов, именно тех, кто отказывался голосовать. Характерным примером принудительного участия населения в так называемых "референдумах" является то, что с 23 по 27 сентября по улицам временно оккупированных украинских городов и поселков передвигались так называемые мобильные группы участковых избирательных комиссий под охраной вооруженных российских военнослужащих, которые, угрожая оружием, вручали всем прохожим бюллетени и вносили их в списки участников голосования", - указала она.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

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Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции. Подобные заявления были выпущены десятками стран.

В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.

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28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.