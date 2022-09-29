За отказ от участия в псевдореферендумах оккупанты выселяли жителей Запорожской области из домов, - Минобороны
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга 29 сентября, передает Цензор.НЕТ.
"В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегали к выдворению гражданского населения из собственных домов, именно тех, кто отказывался голосовать. Характерным примером принудительного участия населения в так называемых "референдумах" является то, что с 23 по 27 сентября по улицам временно оккупированных украинских городов и поселков передвигались так называемые мобильные группы участковых избирательных комиссий под охраной вооруженных российских военнослужащих, которые, угрожая оружием, вручали всем прохожим бюллетени и вносили их в списки участников голосования", - указала она.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.
23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".
"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции. Подобные заявления были выпущены десятками стран.
В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.
28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.