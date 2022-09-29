Оккупанты продолжают бить по Черниговщине и Сумщине, - ОК "Північ"

Российская армия уже во второй раз за день обстреляла приграничья Черниговщины и Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, около 14:20-14:35 наблюдатели сообщили о 10 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе Сеньковки (Черниговщина). Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало.

"Еще 10 приходов (предварительно из миномета 120 мм) зафиксировали в период с 13:45 до 14:20 в районе населенного пункта Сопич, что в Сумской области. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало", - говорится в сообщении.

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