Списки предателей обнаружены в бывшем помещении российской оккупационной администрации Волчанска в Харьковской области, - Нацполиция. ВИДЕО

В Харьковской области Национальная полиция обнаружила в бывшем помещении российской оккупационной администрации Волчанска большой массив бухгалтерских документов со списками коллаборантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Во время оккупации населённого пункта так называемую администрацию оборудовали в помещении местного ЦНАПа. Здесь вели все "хозяйственные дела", о чем свидетельствуют изъятые вещи и документация.

В частности, во время осмотра помещения следователи и криминалисты Нацполиции обнаружили списки коллаборантов, которые перешли на сторону врага и согласились сотрудничать с оккупантами. Кроме того, среди находившихся там документов есть зарплатные сведения и информация о предоставлении социальной помощи в российских рублях.

Также установлено, что оккупационные власти требовали у фермеров так называемые добровольные взносы за возможность продолжать сельскохозяйственные работы. В частности, установлено, что за посев одного гектара земли они должны были оплатить оккупантам 20 долларов, а за сбор урожая – еще 30 долларов.

Читайте: В двух городах под Харьковом после ракетных обстрелов пропало электроснабжение

Отмечается, что выявленные документы подробно проанализируют следователи, занимающиеся расследованием военных преступлений на территории Харьковщины.