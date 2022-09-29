Россия - единственная страна, которая анонсирует свои международные преступления в прямом телеэфире, - Стано

Россия является единственной страной, которая объявляет о своих международных преступлениях и нарушениях Устава ООН в прямом телеэфире и анонсирует их.

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Кроме того, что Европейский союз не признает срежиссированные бутафорские референдумы на территории Украины, он также призывает все страны последовать этому примеру и не признавать эту противозаконную аннексию. Россия уже не просто вторгается на территорию другой страны, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру, занимается мародерством, воруя зерно, она перешла на новый уровень эскалации и ворует чужие территории. Это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

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Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции. Подобные заявления были выпущены десятками стран.

В украинском МИДе заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.

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28 сентября муртады Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.