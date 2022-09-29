Рейтинг Путина после объявления мобилизации начал снижаться, - "Левада-центр"

После оглашения президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации положительная оценка его деятельности среди россиян упала.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", передает Цензор.НЕТ.

Положительная оценка деятельности Путина в должности президента снизилась на 6 п.п. Если за последние три месяца его работу одобряли 83% респондентов, то в сентябре — 77%. Пятая часть (21%) не одобряет.





Также в конце сентября по сравнению с августом снизилась доля тех, кто считает, что дела в стране обстоят в правильном направлении. Если в августе таких было 67%, то в этом месяце – 60%. 27% опрошенных считают, что страна движется по неправильному пути (в августе — 24%).

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