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Жителю Бахмута, сдававшего врагу места дислокации ВСУ, грозит до 8 лет за решеткой, - прокуратура

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Жителю Бахмута, сдававшего врагу места дислокации ВСУ, грозит до 8 лет за решеткой, - прокуратура
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры в Артемовский горрайонный суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Бахмута по факту распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, по возможности их идентификации на местности, которая не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Донецкой областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в июне 2022 года мужчина с помощью мобильного приложения присылал пользователю, лицо которого устанавливается, текстовые сообщения о местах дислокации личного состава и огневых позициях Вооруженных Сил Украины на территории Бахмутского района", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполе) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как отмечается, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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Топ комментарии

  • Андрей Ивашкевич
    Суддів і пркурорів, які оперують такими термінами ув'язнення для не просто зрадників, а диверсантів на сусідні нари, як колаборантів. 25 років і не менше.
  • Vlad Cheh
    Этот человек, если его умственное здоровье подтвердил психиатр, является СОУЧАСТНИКОМ массового убийства наших военных, подрыва обороноспособности страны и еще с пятерки статей уголовного кодекса (например, помогает кацапам завладеть захваченным вооружением, которое тем достанется из-за его наводки). То, что этого не произошло, трактуется как покушение на преступление, которое не было совершено не из-за того, что он передумал и раскаялся, или же деятельно мешал преступлению, а по непредвиденным и не зависящим от него обстоятельствам. То есть наказание за это должно быть таким же, как и за оконченное преступление. Максимальный срок без пожизненного лишения свободы в частности.

    Это же закон вообще-то. Прокурор так обязан действовать. Нет исключений. Эта вот статья УК распространяется на другую ситуацию: например, подонок сдал позицию наших войск на обучении в Великобритании. Там никто не пострадает, никаких атак по ним не будет, нет потенциального массового убийства. Но это даёт врагу важную информацию и за это дают 8 лет, что справедливо. А здесь же человек ОСОЗНАНО действовал и полностью понимал, что их убьют, так как его информация попадала под радиус действия кацапского оружия, а у него таких не один вид, который достает до туда. На десятки лет в тюрьму на каторжные работы.
  • Oleksandr Pohribnyi
    Малувато буде!
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