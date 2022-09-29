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Россия может применить тактическое ядерное оружие по линии фронта, командным центрам и критической инфраструктуре, - ГУР

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Россия может применить тактическое ядерное оружие по линии фронта, командным центрам и критической инфраструктуре, - ГУР
Украинская разведка оценивает как очень высокую вероятность применения Россией тактического ядерного оружия.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадимы Скибицкий заявил The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также важные командные центры и критическая инфраструктура. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", - отметил представитель военной разведки Украины.

По словам Скибицкого, задача Украины состоит в том, чтобы нанести наибольшие потери России на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией повлияет на российскую экономику и общество.

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Напомним, 21 сентября Владимир Путин заявил, что Россия готова использовать все средства для защиты своей территориальной целостности.

Западные партнеры не наблюдают признаков подготовки к применению ядерного оружия со стороны России, однако воспринимают такую угрозу серьезно. В то же время они активизировали наблюдение за ядерными вооружениями России, прежде всего, по линии своих разведывательных служб.

Аппарат СНБО в скором времени опубликует инструкцию для украинцев на случай применения РФ ядерного оружия.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Українські військові близько 17:00 збили два рашистських штурмовики Су-25 в районі Миколаївщини
  • DmitrySviridon ad49c275
    Украине нужно ядерное оружие, чтобы создать паритет и тогда Россия не сможет нанести ядерные удары и ядерное оружие нужно передать Украине быстро. Они уговорили Украину отдать 3 ядерный потенциал и это привело к ядерным угрозам. Чтобы не было ядерных угроз, нужно вернуть Украине то, что Украина отдала.
  • Ksenia VB
    От ми всі ржали, коли Зеля приїздив з візитами в інші країни і там невдовзі ставалось якесь лихо - то собор у Парижі згорів, то падишах помер, то ураганом накрило...
    А про себе не подумали ? А він же в нас гніздиться. Отак ще дійсно ядерною зброєю накриють..
    Може не даремно йому натякали виїхати з України, щоб він нам карму не псував.
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