Проект "Хочу жить": более 2000 россиян подали обращение о сдаче в плен

Проект "Хочу жить", информирующий российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свою жизнь, получил более 2 тысяч обращений от воинов армии РФ или их родственников.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом спикер проекта "Хочу жить" Координационного штаба по обращению с военнопленными Виталий Матвиенко сообщил на брифинге представителей Сил безопасности и обороны.

"Мы получили более 2 тысяч обращений. Звонят как военнослужащие российской армии, так и их родственники, желающие, чтобы их сыновья или мужчины остались живы", - сказал Матвиенко.

По его словам, Украина гарантирует российским военным, которые сдадутся в плен, содержание согласно нормам Женевских конвенций. В частности, речь идет о трехразовом питании, медицинской помощи и возможности связываться с родственниками на территории российской федерации или на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО.

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Матвиенко напомнил, что "Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военнослужащим из РФ безопасно сдаться в плен ВСУ. "Он создан специально для военнослужащих России, не желающих выполнять преступные приказы Путина, а также участвовать в этой войне", - подчеркнул спикер проекта.

Чтобы получить информацию о том, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует обратиться на круглосуточную телефонную линию по номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Информация о сдаче в плен на русском также есть на телеграмм-канале "Хочу жить".

Виталий Матвиенко выразил убеждение, что "чем меньше военных РФ находятся на поле боя, тем лучше для Украины".

Как сообщалось, 18 сентября в рамках работы Координационного штаба запущен Единый центр и круглосуточная горячая линия для приема обращений от российских военных.

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