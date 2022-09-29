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США закупят в Южной Корее вооружение для Украины почти на $3 млрд: будут доставлять через Чехию, - СМИ

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США закупят в Южной Корее вооружение для Украины почти на $3 млрд: будут доставлять через Чехию, - СМИ
США заплатят за вооружение 75 млрд чешских крон, то есть около $3 млрд. В Южной Корее будут закуплены ракетные установки и боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщило чешское издание iDnes со ссылкой на источники.

"Боевые действия на востоке Украины продолжаются, и атакованная страна нуждается в новых поставках оружия для контрнаступления. В одной из самых завершающихся поставок ключевую роль играет Чехия. Именно здесь был согласован план доставки оружия в Украину", - говорится в публикации.

По данным издания, США заплатят за вооружение – это будут ракетные установки и боеприпасы на миллиарды долларов. Источники редакции утверждают, что речь идет о 75 млрд чешских крон, то есть около $3 млрд.

Прежде всего речь идет о системах обороны "земля-воздух", известных как Chiron, которые очень эффективны против низколетающих целей, например, вертолетов.

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Топ комментарии

  • Alex Tiger
    Корейцы удивили весь мир. Северные строят соСи.ализм и голодают, а южные заполонили весь мир высококачественной электроникой, автомобилями, суперкораблями и прочими промышленными изделиями высочайшего качества. И оружие продают. Северные - *****, срущему в чемодан, а Южная Корея очень многим странам, в их числе Польша и теперь штатам, а те дарят Украине.
  • vadyan
    Це вже ленд ліз починається походу
  • Яр Холодний
    Казав знайомий (сам підполковник а син - "у штабі" - теж підполковник) : "У Залужного ВСЕ знає тільки він сам! Решту - знають тільки ті що мають стосунок до операції" Я за ЦЕ - радий!!!
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