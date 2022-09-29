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В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых. ФОТО

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В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых. ФОТО
В результате обстрела кассетными снарядами остановки общественного транспорта в Николаеве - трое погибли, 12 получили ранения.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.

"Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Как раз в час пик... Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой... Это не что иное, как целенаправленный террористический акт по уничтожению мирного населения! В настоящее время 2 погибших, 12 раненых", - написала Замазеева.

Позже стало известно о третьем погибшем.

"По состоянию на 19:20, трое погибших и двенадцать раненых. Также есть повреждение жилых домов и электросетей", - сообщил мэр Николаева Сенкевич.

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В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых 01
В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых 02
В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых 03
В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых 04
В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых 05

Фото с сайта "Новини N".

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  • Огусто
    Їхня "високоточна" зброя, плюс масовий ідіотизм роблять свою справу - Роіся-країна агресор і ЖИРНА крапка.
  • Чайка Київ
  • Eques Patriam
    Треба карати.

    Інакше вони і далі продовжуватимуть так діяти.

    Якщо нам не можна бити аналогічно то принаймні по заводах рф ми маємо право бити.
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