Россия мобилизировала почти всех мужчин на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, – разведка
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РФ планирует распространить мобилизацию и на оккупированные территории Херсона и Запорожья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизировали почти всех мужчин. По информации украинской разведки, после аннексии оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там также планируют объявить мобилизацию.
"Мы видим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей почти все мужское население мобилизовано. По нашей оценке после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию", - рассказал представитель ГУР МО Украины Вадимки.