Эрдоган призвал Путина дать переговорам об окончании войны в Украине еще один шанс, - Anadolu
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента РФ Владимира Путина дать переговорам с Украиной еще один шанс и подтвердил готовность Турции помочь покончить с войной.
Эрдоган и Путин в четверг провели телефонный разговор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В телефонном разговоре со своим российским коллегой президент Турции выразил удовлетворение успешным обменом заключенными между Москвой и Киевом", - сообщает агентство Anadolu.
Также Эрдоган указал на необходимость шагов по "снижению напряженности" после "референдумов в регионах Украины".