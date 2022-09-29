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Ограничения на удары по России распространяются только на HIMARS из США, - Маркарова

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Ограничения на удары по России распространяются только на HIMARS из США, - Маркарова
Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что договоренность Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только реактивных артиллерийских систем HIMARS, а не всех типов поставленного вооружения.

Как сообщает Цензор,НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Маркарова комментировала заявление министра обороны Алексея Резникова об обязательствах Украины не использовать западное вооружение для ударов по территории России. На уточняющий вопрос, распространяется ли ограничение только на системы HIMARS, или вообще на все американское оружие, Маркарова сказала, что "это касается самих HIMARS".

Напомним, в августе министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, а вот в отношении временно оккупированного Крыма таких ограничений нет.

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"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет", – заявлял министр.

Маркарова также подтвердила, что Соединенные Штаты не устанавливали никаких ограничений по ударам Украины с использованием американского оружия по территории Крыма.

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    так хто Вам заважав три роки робити свої ракети з дільністю до 500, а то і тисячу кілометрів? Я так зрозумів, що головні пускові ракет це асфальтні дороги?
  • Андрій Саган
    це просто знущання якесь,що це за війна коли ти не можеш атакувати у відповідь, це щось типу коли на тебе нападає озброєний грабіжник, і у тебе є пістолет,але ти стріляєш тільки вгору,щоб він до тебе близько не підібрався
  • дератизатор
    1) - Зафарбовуємо напис "Хаймарс".
    2) - Пишемо на тому місті "Герань-2 (зроблено в Україні)".
    3) - Пуляемо хоть по кремлю...
    Вуаля...
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