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Заявления России о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляют жертв Холокоста, - Блинкен

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Заявления России о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляют жертв Холокоста, - Блинкен
Заявления РФ о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляют всех пострадавших и тех, кто храбро сопротивлялся во время нацистского режима.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поскольку мы помним убийство евреев в Бабьем Яру 1941 года в Украине, заявление РФ о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляет всех, кто пострадал, и тех, кто храбро сопротивлялся во время нацистского режима. Искажение истории Холокоста подрывает усилия по предотвращению зверств", - написал Блинкен в твиттере.

Смотрите: Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Браво, Тоні !
    рашисти зарвались і їх треба нищити !

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  • Валентина Саюн c856325a
    Читаю дані про Лиман і що орки в котлі нікому не потрібні. А також,що багато зброї перейде ЗСУ. До речі, утюжать там орків Марсами,німецькими.
  • Саша Пончик
    Господин Блинкен так ху.ло и есть гитлер.
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