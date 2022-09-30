В случае применения Россией ядерного оружия ответ мира будет мгновенным и радикальным, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность в том, что в случае применения РФ ядерного оружия против Украины ответ мира будет мгновенным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Говорить великий Львів".

"Прибегнут ли они к этому действию - это зависит только от тех мыслей, которые есть в голове у Путина. Я могу сказать, что если, не дай Бог, хотя бы одно ядерное тактическое оружие будет использовано против нашей страны - ответ мира будет мгновенным и она будет абсолютно радикальной. Я в этом более чем уверен", - проинформировал он.

Относительно разговоров о том, что ответа мира не будет, что все проглотят, чиновник подчеркнул, что использование ядерного оружия может быть впервые в истории после Второй мировой войны, после событий, произошедших тогда в Японии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може застосувати тактичну ядерну зброю по лінії фронту, командних центрах і критичній інфраструктурі, - ГУР

"Это, может, будет первая такая попытка использования страной ядерного оружия. И потому мир, вполне понятно, что должен на это отреагировать. Я более чем уверен, что он на это отреагирует", - сказал секретарь СНБО.

При этом Данилов заявил, что нельзя ничего исключать, но тактическое ядерное оружие не может нанести большую площадь поражения.

"Я хочу, чтобы мы с вами это все понимали, что то, что касается использования тактического ядерного оружия – это не Хиросима и не Нагасаки – это совсем другая ситуация. Это орудия, которые могут покрывать 10, 5, 20 квадратных километров, в зависимости от того, до какого безумия может дойти наш сосед - РФ. Другое дело – что мы должны готовиться действительно к любому развитию событий, с учетом сумасшедшего соседа, который находится рядом с нами. Соседей как говорится, к сожалению, не выбирают", - добавил секретарь СНБО.

Чиновник рассказал, что в ближайшее время будут официально обнародованы рекомендации от СНБО для мирного населения, как действовать в случае опасности, они уже подготовлены.

Читайте: Россия может применить тактическое ядерное оружие по линии фронта, командным центрам и критической инфраструктуре, - ГУР

"Эти рекомендации будут предоставлены. Более того, в СМИ очень много полезных данных на этот счет. Но скажу, что, в частности, пребывание в подвале при любой угрозе – есть фундаментально важная вещь. Я могу долго об этом говорить, потому что у нас очень много информации", - сказал он.

Секретарь СНБО проинформировал, что специалисты при этом не советуют находиться в деревянных домах – обязательно должно быть бетонное сооружение и желательно, чтобы это был подвал.

"Но ни в коем случае – не паниковать", - призвал Данилов.

Также читайте: Угроза тактического ядерного удара по Украине повысилась, но все еще маловероятна, - CNN