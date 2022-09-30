Оккупанты атаковали южные регионы, запустив 7 беспилотников, 5 из которых сбиты, - ОК "Південь"

Вечером 29 сентября российские оккупанты совершили атаку дронами по Николаевской и Одесской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесская областная ВГА со ссылкой на официальное сообщение ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "Враг атаковал южные области, направив 5 дронов-камикадзе по Николаевщине и 2 по Одесщине.

Над Николаевщиной 3 "Шахеды-136" сбит, один атаковал админздание в областном центре и еще один – объект критической инфраструктуры в районе.

Работают спасательные и экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбиты 2 летучих камикадзе на подлете в город".

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