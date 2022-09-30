ВСУ, вероятно, взяли россиян в оцепление в Лимане, - ISW
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
"Украинские войска прорвали оборону РФ в районе Ставок (в 10 км севернее Лимана) и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставки и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана", - отметили аналитики.
В ISW указали, что подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, державшие оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации.
Специалисты проинформировали, что ВСУ атакуют Лиман по трем направлениям и уже перерезали доступ оккупантов к критической дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку врага в самом Лимане.
"Украинские войска смогут взять Лиман", – убеждены в Институте изучения войны.