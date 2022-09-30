Пентагон создаст новое командование для помощи Украине, - СМИ

Министерство обороны США намерено создать новое командование для координации вооружения и обучения Украины. Работа в соответствующем направлении уже началась.

Об этом сообщают CNN и The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным СМИ, новое командование будет базироваться в немецком Висбадене, что неподалеку от многих учебных площадок, которые используют США для обучения украинских военных обращению с западным оружием.

В новом командовании будут служить около 300 человек. Командование будет подчиняться верховному главнокомандующему Объединенными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи.

CNN пишет, что новое командование создаст более формальную структуру в вооруженных силах для управления поставками.

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"Эта миссия в Германии оптимизирует систему обучения и помощи, созданную США и союзниками на ходу после российского вторжения", - отмечает The New York Times.

Полный план по созданию этого подразделения уже был передан министру обороны США и ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие недели.

"Новое подразделение свидетельствует, что США ожидает продолжения российской угрозы Украине и ее соседям еще много лет", - отмечает The New York Times.

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