В Белгороде раздались взрывы, на землю упали обломки
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В ночь на 30 сентября в российском Белгороде были слышны мощные звуки взрывов - сработала система ПВО.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, сообщают российские СМИ.
"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработало ПВО", - отмечают россияне.
В то же время, в местных российских Telegram-каналах пишут, что жители слышали мощные звуки взрывов. В квартирах задрожали окна, а у машин на улице включилась сигнализация.
Кроме того, в некоторых районах на землю упали обломки.