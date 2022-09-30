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В Белгороде раздались взрывы, на землю упали обломки

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В Белгороде раздались взрывы, на землю упали обломки
В ночь на 30 сентября в российском Белгороде были слышны мощные звуки взрывов - сработала система ПВО.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, сообщают российские СМИ.

"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработало ПВО", - отмечают россияне.

В то же время, в местных российских Telegram-каналах пишут, что жители слышали мощные звуки взрывов. В квартирах задрожали окна, а у машин на улице включилась сигнализация.

Кроме того, в некоторых районах на землю упали обломки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белгородской области России гремели взрывы - взорвалась ракета, которую запускали по Украине, - соцсети

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Говорив учора з дочкою по телефону Казала: "З яким злорадством я читала "стогони" кацапок в соцмережах, як вони "целых три дня мучились в очередях на границе с Грузией Воду для питья с луж брать приходилось"! І згадувала, як майже місяць при температурі +12 градусів сиділа з дитиною у підвалі, під обстрілами, а потім на надувному човні переправлялась через річку, та на мікроавтобусах дві доби польовими дорогами з блокади вибиралася Написала їм: "Вам-бы, *****, ещё бомб на голову - для полного счастья! "
  • Наталия Гончар
    5часов назад

    Контролируемый российскими военными ключевой город Лиман фактически окружен, сообщают российские военные блогеры.
    Детали: К полуночи ВСУ удалось «фактически замкнуть Лиман в котел», пишет пророссийский телеграм-канал «Рыбарь». «С севера заняты Ставки, идут бои в Заречном, трасса Лиман - Торское под постоянным огнем противника. С юга идет штурм Ямполя», - утверждает «Рыбарь».
    Если в течение суток Минобороны России не предпримет решительных мер, Лиман будет взят украинскими военными, полагают авторы блога. В этом случае находящиеся в городе отряды БАРС, подразделения Народной милиции ЛНР и 20-й общевойсковой армии будут полностью отрезаны от основной группировки, продолжает «Рыбарь».
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Не, это Курская Народная Республика ****** по Белгородской Народной Республике.
    Гражданская война!
    А были же братские народы!!!
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