Российского олигарха Дерипаску могут посадить в США на 20 лет за уклонение от санкций

Российский олигарх Олег Дерипаска может получить в США 20 лет за решеткой из-за попыток уклониться от исполнения американских санкций.

Об этом заявили в министерстве юстиции США, сообщает Цензор.НЕТ.

Олега Дерипаску и трех связанных с ним женщин обвиняют в сговоре с целью обхода санкций.

Кроме российского олигарха, обвинения выдвинуты против 45-летней гражданки РФ Натальи Бардаковой, 42-летней натурализованной гражданки США Ольги Шрики, а также 33-летней Екатерины Ворониной (Лобановой) – матери двоих детей российского олигарха.

Согласно документам обвинения, Шрики организовала продажу музыкальной студии в штате Калифорния, на сумму $3,1 миллиона в пользу Дерипаски. Кроме того, Шрики и Бардакова в 2020 году организовали две поездки Екатерины Ворониной в Соединенные Штаты, чтобы она могла родить там детей Дерипаски.

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Таким образом, Дерипаске, Бардаковой и Шрики грозит до 20 лет лишения свободы из-за сговора с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных полномочиях.

Напомним, в 2018 году правительство США ввело против Олега Дерипаски санкции из-за причастности к вмешательству в выборы президента США в 2016 году, на которых тогда победил Дональд Трамп. Задолго до этого Дерипаска тесно сотрудничал с Полом Манафортом, возглавлявшим в 2016 году избирательный штаб Трампа на выборах в США.