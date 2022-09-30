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Ночной обстрел Днепра: один человек погиб, пятеро ранены. Сгорели более 100 автобусов. ФОТО

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В результате обстрела Днепра в ночь на 30 сентября погиб один человек и ранены 5, повреждены многоэтажки, гимназия, магазин и админздания. Сгорело более 100 автобусов.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

Резниченко отметил, что россияне ударили по Днепру "Искандерами".

"В городе повреждено несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания", - написал он.

По данным Ризниченко, вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. В пламени пожара после обстрела сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены.

Мэр Днепра Филатов пишет, что сгорело более 100 автобусов. "Завтра добираемся на работу с опозданием", – отметил он.

"Кому завтра ехать по маршрутам 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б, пожалуйста, планируйте свое время и не ссорьтесь на задержки", - предупредил Филатов.

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Били россияне и по области, отмечает Резниченко. По Никопольщине они трижды ударили "Градами" и тяжелой артиллерией. В Красногригорьевской громаде повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач. В Никополе снаряды зацепили частные дома.

Ночной обстрел Днепра: один человек погиб, пятеро ранены. Сгорели более 100 автобусов 01
Ночной обстрел Днепра: один человек погиб, пятеро ранены. Сгорели более 100 автобусов 02
Ночной обстрел Днепра: один человек погиб, пятеро ранены. Сгорели более 100 автобусов 03

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    А ППО на виборах у 2019 році Ви зарили в асфальт. Зате можна поржать, так? Як там "барига" пнувся щоб зробити захист міст, як місто Київ, де вложив кошти корпорації "Рошен" і відновив ППО,а нарід 73% витер об нього ноги, оббрехав, порушив більше 300 кримінальних справ, довів його батька до смерті... і вибрав "какая разница".То "какая вам разница" є ППО чи ні, подивіться які у вас дороги, який файний президент на лісапеді і яка молода команда ригів татарова,єлдака, смірнова, демченко,шкарлєта і беніни слуги юзік, "Лисий", "Пікалов","Котлєта, Дубінський, Безумна, верещук цілими ночами думають про вас. Все те, що зробили "бариги" ракетні комплекси "Нептун", "Грім 2", "Сапсан", "Вільха М", "Верба", "Буревій", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана" просто заморозили і не доробили на 80% готову у 2019 році систему ППО і все, буквально все зарили в асфальт, навіть "ковідні" гроші. Мені шкода себе, дітей, дніпрян, миколаївців, запорожців,херсонців, нікопольчан та інших громадян яких розстрілює з'їхавший з глузду кардик-терорист. Не думали в 2019 році, що так могло статися? Не думали про свою безпеку, безпеку дітей? Ржіть, ховайтеся під асфальт і радійте, що у вас є такий думаючий про себе і про свою діаспору Президент. І головне не забувайте -"Беня" патріот і кожного місяця отримує від держави по 4-5 мільярдів гривень, а народ збирає по копійці на армію і те що "барига" - Порошенко, який свої гроші і фонду витрачає на армію. Не забудьте. Якщо у когось з'являться сумніви, то мерщій вмикайте телеканал "1+1" (бені-медведчука-Боневтіка) і вам так підтвердять, що Беня "патріот", якого оберігає Вова, а Порошенко "барига". Живи наріде так, як проголосував. Вас попереджали і головне, що це ще не кінець. Написав все що думав, можете нападати і обливати брудом, як ви це вмієте, але головне, що це вам не допоможе.
  • Vladimir Vasilenko 3b525e06
    Ось воно тупе за яке глосувало 73%
  • Super Gut
    Є свіжа інформація, що згоріло набагато меньше автобусів десь біля 50. При цьому пошкоджених майже сотня.
    Хоч бляха, яким же це треба бути тупим аби під час війни в один парк звезти 100+ автобусів.
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