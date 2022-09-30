Ночной обстрел Днепра: один человек погиб, пятеро ранены. Сгорели более 100 автобусов. ФОТО

В результате обстрела Днепра в ночь на 30 сентября погиб один человек и ранены 5, повреждены многоэтажки, гимназия, магазин и админздания. Сгорело более 100 автобусов.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

Резниченко отметил, что россияне ударили по Днепру "Искандерами".

"В городе повреждено несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания", - написал он.

По данным Ризниченко, вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. В пламени пожара после обстрела сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены.

Мэр Днепра Филатов пишет, что сгорело более 100 автобусов. "Завтра добираемся на работу с опозданием", – отметил он.

"Кому завтра ехать по маршрутам 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б, пожалуйста, планируйте свое время и не ссорьтесь на задержки", - предупредил Филатов.

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Били россияне и по области, отмечает Резниченко. По Никопольщине они трижды ударили "Градами" и тяжелой артиллерией. В Красногригорьевской громаде повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач. В Никополе снаряды зацепили частные дома.





