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Россияне нанесли ракетный удар по колонне гражданских автомобилей на выезде из Запорожья. Есть погибшие и раненые (обновлено). ФОТОрепортаж

20 202110
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по окраине Запорожья, где стояла гуманитарная колонна из гражданских автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Россияне нанесли ракетный удар по колонне гражданских автомобилей на выезде из Запорожья. Есть погибшие и раненые (обновлено) 01

"Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. Есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте происшествия работают соответствующие службы: спасатели, медики.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в гуманитарной колонне находились и жители Мелитополя.

"Сегодня утром враг нанес удар по колонне авто гражданских людей, ожидавших выезда из Запорожья в сторону временно оккупированных территорий. Люди ежедневно выезжают из областного центра, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад."

Пока невозможно даже посчитать количество погибших и раненых людей", - написал он.

Россияне нанесли ракетный удар по колонне гражданских автомобилей на выезде из Запорожья. Есть погибшие и раненые (обновлено) 02

Топ комментарии

  • Oleg Mamont
    Из Ирпеня люди любыми способами пытались прорваться в Киев. Ниодному ******** не пришло в голову ехать проведывать родственников или просто ехать в ту сторону. Ну кроме первых дней, когда еще можно было прорваться на машине и эвакуировать кого то. Про вояк, партизанов и прочих - это не касается естественно, только они туда не в очереди стояли на машинах. А тут какая то вата в очереди стоит... я в шоке.
  • Oleg Mamont
    Меня вот смущает кое что... во время войны, находятся люди которые не выезжают с окупированой територии, а наоборот - стоят в очереди что бы на нее попасть. Это как ? Ватники ?
  • Alex Sav 8157c114
    ну дуже хочу прочитати ВСУ завдали ракетного удару по мацкві .. розвалено кремль і кремлядь
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