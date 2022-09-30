Россияне нанесли ракетный удар по колонне гражданских автомобилей на выезде из Запорожья. Есть погибшие и раненые (обновлено). ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. Есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают соответствующие службы: спасатели, медики.
Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в гуманитарной колонне находились и жители Мелитополя.
"Сегодня утром враг нанес удар по колонне авто гражданских людей, ожидавших выезда из Запорожья в сторону временно оккупированных территорий. Люди ежедневно выезжают из областного центра, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад."
Пока невозможно даже посчитать количество погибших и раненых людей", - написал он.