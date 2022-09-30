Россияне нанесли ракетный удар по колонне гражданских автомобилей на выезде из Запорожья. Есть погибшие и раненые (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по окраине Запорожья, где стояла гуманитарная колонна из гражданских автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. Есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте происшествия работают соответствующие службы: спасатели, медики.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в гуманитарной колонне находились и жители Мелитополя.

"Сегодня утром враг нанес удар по колонне авто гражданских людей, ожидавших выезда из Запорожья в сторону временно оккупированных территорий. Люди ежедневно выезжают из областного центра, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад."

Пока невозможно даже посчитать количество погибших и раненых людей", - написал он.