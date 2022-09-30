Путин не доверяет Минобороны и общается с командирами напрямую, - ISW

Президент РФ Владимир Путин отдает противоречивые приказы. Вероятно, он напрямую работает с российскими командирами на местах, требующих подкрепления вместо того, чтобы следовать стандартной практике – например, проводить обучение мобилизованным на отправку на фронт.

Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

"Бюрократические просчеты российской частичной мобилизации могут свидетельствовать о том, что Путин снова обошел российское высшее военное командование или МО РФ", - отмечают аналитики.

Ранее ISW уже сообщал, что Путин неоднократно обходил российскую систему командования при принятии решений о ходе войны в Украине, вероятно потому, что он потерял доверие к российскому МО.

Кремль продолжает нарушать заявленные им процедуры "частичной мобилизации" и противоречить своим сообщениям, даже признавая систематические сбои в работе российской бюрократии всего через восемь дней после объявления мобилизации.

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Отмечается, что на данный момент маловероятно, что Беларусь примет непосредственное участие в войне в Украине. Путин продолжает использовать свои отношения с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы использовать белорусские земли для развития российских военных сил, а не только для их участия в войне.