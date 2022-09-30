Удар россиян по гуманитарной колонне в Запорожье: известно о 25 погибших и 50 раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
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Сегодня, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 25 погибших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Пока известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки", - говорится в сообщении.
Позже в Офисе Генерального прокурора сообщили, что количество жертв возросло:
"По данным следствия, 30 сентября 2022 года около 7:30 вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших дети.