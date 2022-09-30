Общие боевые потери РФ с начала войны – около 59080 человек, 264 самолета, 225 вертолетов, 2338 танков, 1391 артсистема, 4932 бронированные машины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.09 ориентировочно составили:
личного состава / personnel ‒ близько/ about 59 080 (+500) лиц ликвидировано / persons were liquidated,
танков / tanks ‒ 2338 (+13) ед,
боевых бронированных машин / APV ‒ 4932(+23) ед,
артиллерийских систем / artillery systems – 1391 (+6) ед,
РСЗО / MLRS – 333 (+2) ед,
средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 176 (+1) ед,
самолетов / aircraft – 264 (+2) ед,
вертолетов / helicopters – 225 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1003 (+8),
крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 246 (+0),
корабли /катера / warships / boats ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 3768 (+17) ед,
специальная техника / special equipment ‒ 131 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе ВСУ.