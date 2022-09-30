Общие боевые потери РФ с начала войны – около 59080 человек, 264 самолета, 225 вертолетов, 2338 танков, 1391 артсистема, 4932 бронированные машины

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 сентября потери личного состава противника составляют около 59 080 человек.