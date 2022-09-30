Министр обороны Британии Уоллес тайно побывал в Киеве и встретился с Резниковым
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Министры обсудили военную помощь Украине от Великобритании.
Уоллес рассказал о визите в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Я рад, что посетил своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить больше военной помощи и помощи Украине", – написал он.
Уоллес заверил, что британская поддержка Украины в борьбе с агрессией РФ растет и будет продолжаться "до 2023 года и дальше!".
Ни украинская, ни британская сторона не сообщали о визите Уоллеса. Неизвестны также и подробности его встречи с Резниковым.