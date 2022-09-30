Новости • Агрессия России против Украины

У российских военных ужасное медицинское обеспечение, - британская разведка

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У российских военных ужасное медицинское обеспечение, - британская разведка
Российская армия, численность которой увеличивается после объявления "частичной" мобилизации, сталкивается с растущими проблемами в медицинском обеспечении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Медицинское обеспечение российских военных в Украине ухудшается. Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой боевой помощи с советом, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением. Медицинская подготовка и знание первой помощи, вероятно, низкие", - говорится в сообщении. 

В Минобороны Британии также отметили, что некоторые российские военные получили современные боевые турникеты западного образца, но разместили их на своем оборудовании с помощью кабельных стяжек, а не липучек, которые предоставляются, вероятно, из-за того, что такое оборудование дефицитно и может быть похищено.

"Недостаточная уверенность российских военных в том, что у них будет достаточное медицинское обеспечение, почти наверняка способствует падению морали и готовности проводить наступательные действия во многих подразделениях, развернутых в Украине", - заключает разведка.

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Топ комментарии

  • Vlad Cheh
    Довольно забавно смотреть, как руснявые пропагандоны (с церковным уклоном типа С.Рунова) заявляют о правильности русского мира, но затем непрерывно вякают, что не могут идти на фронт, потому что в 50 лет инвалиды спина полусогнутая, геморрой и сердце ни на что не способно. Когда в Америке и Европе вообще почти 95% пенсионеров бодрячки, занимаются спортом, все обследуются регулярно, решая проблему на ранней стадии без запускания болезни до неисправимого состояния, живут на 20 лет дольше.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А навіщо кацапським свиням медичне забезпечення взагалі...
  • mrSmith
    Невже британці не розуміють, що кацапські військові, мають одну спільну рису с презервативами: вони одноразові.
    Ніхто не планує їх лікувати.
    Їх використають та утилізують.
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