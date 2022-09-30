У российских военных ужасное медицинское обеспечение, - британская разведка
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.
"Медицинское обеспечение российских военных в Украине ухудшается. Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой боевой помощи с советом, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением. Медицинская подготовка и знание первой помощи, вероятно, низкие", - говорится в сообщении.
В Минобороны Британии также отметили, что некоторые российские военные получили современные боевые турникеты западного образца, но разместили их на своем оборудовании с помощью кабельных стяжек, а не липучек, которые предоставляются, вероятно, из-за того, что такое оборудование дефицитно и может быть похищено.
"Недостаточная уверенность российских военных в том, что у них будет достаточное медицинское обеспечение, почти наверняка способствует падению морали и готовности проводить наступательные действия во многих подразделениях, развернутых в Украине", - заключает разведка.