В Херсоне убит так называемый "первый заместитель председателя Херсонской области по безопасности" Алексей Катериничев, - росСМИ
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В Херсоне сообщают о ликвидации замглавы оккупационной администрации Сальдо Алексея Катериничева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в российских СМИ.
Отмечается, что в результате удара ВСУ по Херсону был ликвидирован так называемый "заместитель председателя ВГА" Владимира Сальдо - сотрудник ФСБ Алексей Катериничев, которого россияне прислали в Херсон чуть больше месяца назад.
До этого, по данным росСМИ, он в течение 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ. С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Трижды был награжден российским орденом мужества.