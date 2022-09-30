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В казарме под Новоайдаром ВСУ ликвидировали более 50 российских оккупантов, - Гайдай

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В казарме под Новоайдаром ВСУ ликвидировали более 50 российских оккупантов, - Гайдай
В казарме под Новоайдаром ликвидировано более 50 военных РФ, больницы Старобельска переполнены ранеными.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"За последние дни в медицинские учреждения Старобельска госпитализировано более 200 оккупантов. Не менее напряженная для врага ситуация и в других больницах, приближенных к линии столкновения.

Этих двухсот довезли в госпиталь. А вот из Бахмутовки, что возле Новоайдара, везти в больницы некого", - рассказал глава ОВА.

По словам Гайдая, там в результате удара по району сосредоточения противника погибли более 50 военнослужащих РФ, уничтожены 17 единиц техники.

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Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
  • Валентина Саюн c856325a
    Старобільськ тримайтесь, ЗСУ іде.
  • Тарас Петренко 23a9f892
    ну а весь мир давно признал, что ***** - *****
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