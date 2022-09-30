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В Запорожской области 1 октября объявлен днем траура по погибшим во время удара РФ по гуманитарной колонне, - ОВА

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В Запорожской области 1 октября объявлен днем траура по погибшим во время удара РФ по гуманитарной колонне, - ОВА
1 октября 2022 года объявляется днем траура в Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"1 октября 2022 года – день траура в городе Запорожье и Запорожской области. Сегодня утром рашисты расстреляли мирных граждан, ожидавших в гражданской гуманитарной колонне на выезд из областного центра. Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, везли гуманитарную помощь. Должны были забрать наших сограждан и вывезти их на свободную часть Украины", – рассказал Старух.

По его словам, в настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых.

"В связи с трагедией и с целью почтить память погибших 1 октября 2022 года объявляется днем ​​траура в Запорожской области", - добавил он.

Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 23 погибших.

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