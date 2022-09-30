McDonald’s открыл залы в 10 заведениях в Киеве. СПИСОК
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McDonald’s в Киеве 30 сентября возобновил свою работу не только на доставку. Теперь фастфуд можно отведать внутри 10 заведений.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Клиенты могут посетить десять ресторанов в Киеве по следующим адресам:
- проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь)
- проспект Бажана, 3-Б (метро "Харьковская")
- улица Михаила Гришко, 7 (метро "Позняки")
- улица Теодора Драйзера, 4 (Троещина)
- Вышгородская улица, 33-А (Виноградарь)
- улица Большая Васильковская, 22 (метро "Площадь Льва Толстого")
- проспект Броварской, 27 (метро Дарница")
- проспект Академика Палладина, 7-А (метро "Академгородок")
- проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщаговка)
- проспект Оболонский, 26-А (метро "Минская")
Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги они будут закрываться. В дальнейшем компания планирует открывать заведения в западной части Украины.
Ранее McDonald's возобновил работу только на доставку. В компании ожидали, что залы, экспресс-окна и McDrive откроются в октябре.