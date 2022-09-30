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McDonald’s открыл залы в 10 заведениях в Киеве. СПИСОК

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McDonald’s открыл залы в 10 заведениях в Киеве. СПИСОК
McDonald’s в Киеве 30 сентября возобновил свою работу не только на доставку. Теперь фастфуд можно отведать внутри 10 заведений.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

Клиенты могут посетить десять ресторанов в Киеве по следующим адресам:

  • проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь)
  • проспект Бажана, 3-Б (метро "Харьковская")
  • улица Михаила Гришко, 7 (метро "Позняки")
  • улица Теодора Драйзера, 4 (Троещина)
  • Вышгородская улица, 33-А (Виноградарь)
  • улица Большая Васильковская, 22 (метро "Площадь Льва Толстого")
  • проспект Броварской, 27 (метро Дарница")
  • проспект Академика Палладина, 7-А (метро "Академгородок")
  • проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщаговка)
  • проспект Оболонский, 26-А (метро "Минская")

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги они будут закрываться. В дальнейшем компания планирует открывать заведения в западной части Украины.

Ранее McDonald's возобновил работу только на доставку. В компании ожидали, что залы, экспресс-окна и McDrive откроются в октябре.

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Топ комментарии

  • Sergio ee3cd576
    Якщо ви не розумієте суть цієї новини, то не потрібно себе виставляти дурнем. Так само можна казати i про дипломатичні представництва країн, які повернулися/повертаються до Києва, нащо вони це роблять. Бо це певні маркери віри в Україну і відповідно їхня оцінка ризиків тих чи інших бойових дій на конкретній терирорії. Це щодо питання про застосування ЯО.
    Чи згідно вашої логіки то треба взагалі увесь бізнес позакривати? Це ж не якісь розваги в данному випадку, а заклад харчування. Якщо у вас с Маком тільки асоціація як "розвага", то мені вас дуже шкода.
  • Игорь Билык
    Так может людям перестать жить и сутками биться головой об стену проклиная судьбинушку? Макдональдсы это налоги, это обычная еда как и в магазинах и других кафе, это тысячи рабочих мест. Ты зарплату людям будешь платить, если рабочие места будут закрыты?
  • Андрій Саган
    якесь двояке відчуття якщо чесно, так виглядає,що пів країни воює,а пів живе звичайним життям,на фронті за день в Дніпрі кацапи знищили близько 100 автобусів своєю артилерією чи чим там, вбили в Запоріжжі 23 людини в автоколоні,а в Києві Макдональдс відкривається... у нас все таки ще не кожен зараз до кінця усвідомив що іде велика,жахлива,кривава війна, так як було з 2014 року, на Донбассі воювали собі, а на інших територіях жили і не хвилювалися особливо,щось і зараз схоже відбувається тільки в менших масштабах і з набагато більшими жертвами, а потрібно щоб з таким ворогом кожен докладав максимум зусиль і робив щось для перемоги,тому що не можливо виграти,коли 1-3млн млн безпосередньо мають відношення до війни, а інші чекають коли уже буде перемога,так війна не виграється, це тотальна народна війна.і якщо хтось думає,що він відсидиться в дома треба тільки зачекати, то дуже сильно помиляється,ця війна торкнеться кожного,рано чи пізно,і краще готуватися до цього уже
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