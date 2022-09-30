Зеленский о позиции Китая касательно войны РФ против Украины: Не должно быть места для нейтралитета
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем.
Об этом глава государства заявил во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета.
Президент также выразил пожелание, чтобы Китай играл большую роль в окончании войны, влияя на Россию и поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины. Зеленский отметил, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем.