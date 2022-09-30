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Зеленский о позиции Китая касательно войны РФ против Украины: Не должно быть места для нейтралитета

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Зеленский о позиции Китая касательно войны РФ против Украины: Не должно быть места для нейтралитета
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем.

Об этом глава государства заявил во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета.

Президент также выразил пожелание, чтобы Китай играл большую роль в окончании войны, влияя на Россию и поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины. Зеленский отметил, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем.

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Топ комментарии

  • Герхард
    ЗЄ таки реально дебіл.

    Все, що робить *****, робиться з узгодження з Китаєм.

    А цей покидьок зелений все ще намагається загравати з Китаєм.

    Ще до Білорусі хай звернеться щодо нейтралітету.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Санкції проти пуйловських фрідманів коли введеш, патріотичний балабол?
  • Невідомий 00bea6ce
    "Панікі нєт"
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