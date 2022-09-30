Новости • Мобилизация в РФ

Российским полицейским запретили выезжать за границу: Те, кто имеет доступ к гостайне, должны сдать загранпаспорта

2 41416
Российским полицейским запретили выезжать за границу: Те, кто имеет доступ к гостайне, должны сдать загранпаспорта
Российским полицейским запретили выезд из страны. Сотрудники, имеющие допуск к гостайне, должны сдать загранпаспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"Распоряжение о запрете выезда подписали 23 сентября. С этого момента личный состав и руководство МВД, включая женщин, не имеют права покидать Россию. Даже в рекомендованные для сотрудников силовых служб отпуска. В исключительных случаях уехать можно, но только после согласования с руководством", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тем, кому раньше был согласован отпуск за границу, нужно предоставить копии билетов и брони отелей, сделанных до 21 сентября.

"Однако и это может не помочь – по данным "Baza", одной сотруднице отказали в выезде за пределы России, которую она запланировала ко дню объявления о мобилизации. И никакие билеты и бронирование не помогли. Кроме того, полицейские, имеющие доступ к гостайне, обязаны сдать загранпаспорта. Также в последнее время сотрудники МВД почему-то чаще стали практиковаться в стрельбе. Сейчас такие занятия проходят еженедельно", - добавляет Telegram-канал..

Смотрите: Военкомы города Дербента в Дагестане заявили, что к военкоматам должно явиться все мужское население города. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    вести с дурдома )))
    ///
    В республіці Тива окупаційна влада, призначена з Москви, видає родинам ЧМОбілізованих по 1 барану, символічно натякаючи, що одного "барана" з їх родин воли забрали як чмобіка на забій в інтересах Кремля, а іншого барана віддають на забій в родини.
    Цинічний символізм на рівні антиутопії.

    https://t.me/informnapalm/12855
  • Колян Коляныч
    правильно, пусть сидят в своей резервации и по миру не шарахаются... стерилизовать их конечно не помешало бы..
  • Garry Grant
    Пьянка в Турции отменяется. "Родина в апастнасти"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости